Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 15 heures

Le désormais traditionnel marché aux fleurs et aux plantes n'aura exceptionnellement pas lieu un samedi mais ce jeudi 13 mai, jour de l'Ascension. "Il se tiendra toujours de 9h à 16h sur la place Paul Vergès" indique la mairie de Saint-Denis dont nous publions le communiqué ci-dessous. L'accès au marché et libre et gratuit. Le port du masque est obligatoire (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le désormais traditionnel marché aux fleurs et aux plantes n'aura exceptionnellement pas lieu un samedi mais ce jeudi 13 mai, jour de l'Ascension. "Il se tiendra toujours de 9h à 16h sur la place Paul Vergès" indique la mairie de Saint-Denis dont nous publions le communiqué ci-dessous. L'accès au marché et libre et gratuit. Le port du masque est obligatoire (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)