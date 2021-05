La mairie de Saint-Denis poursuit sa campagne de dépistage du Covid-19. "L'allègement, par la Préfecture, des mesures de protection sanitaire doit s'associer à une prévention accrue des risques de circulation du virus" précise la commune. Deux opérations de dépistage sont prévues (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- Démonstration et distribution d'autotests -

Dans la continuité de la stratégie de lutte collective mise en place sur le territoire, la Préfecture, l’Agence Régionale de Santé, la Croix-Rouge et la ville de Saint-Denis unissent leurs forces et organisent une opération de sensibilisation à l’utilisation d’autotests, accessibles aux personnes de plus de 15 ans ne présentant pas de symptôme de la maladie :

• Dimanche 16 mai 2021 de 8h30 à 12h00 au Marché Forain du Chaudron à côté de la mairie annexe dans le jardin se situant en face de la bibliothèque municipale

Ces tests antigéniques à prélèvement nasal peuvent être réalisés seul et permettent un résultat rapide. Au cours de cette démonstration, les équipes de la Croix-Rouge accompagneront le public volontaire à un premier prélèvement et à la lecture du résultat. Plusieurs boîtes autotests seront distribuées gratuitement à cette occasion. En dehors de cette opération, les autotests sont accessibles en vente libre pour la population uniquement en pharmacie.

Pour mémoire, le Centre de dépistage permanent du marché du Chaudron (parking bibliothèque du Chaudron), rue Jean Bertho, reste quant à lui accessible tous les dimanches de 8h à 11h sans rendez-vous et sans prescription, hormis la présentation de la carte vitale.

- Dépistage par test PCR -

Dans une démarche de prévention régulière, la Préfecture, l’Agence Régionale de Santé, les laboratoires d’analyse médicale et la Mairie de Saint-Denis organisent un dépistage Test-PCR gratuit et accessible à tous :

• Mercredi 19 Mai 2021 de 8h30 à 11h30. Sur le parking du Stade de Foot de Bellepierre 51, Boulevard Monerville

Les derniers indicateurs de l’Agence Régionale de Santé témoignent d’une augmentation du nombre de cas, avec le dépistage de 1.193 Réunionnais testés positivement durant la première semaine de mai 2021 et une hausse du taux d’incidence hebdomadaire atteignant 139,8/100 000 habitants au bilan du 11 mai 2021.