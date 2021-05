Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Le Rectorat et la ville de Saint-Denis ont organisé en collaboration, une distribution de kits d'autotests pour les enseignants et le personnel municipal des écoles de la ville ce lundi 17 mai 2021. L'occasion pour la ville de Saint-Denis de "garantir la protection des enfants et du personnel éducatif."

