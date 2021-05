"Les expertises successives, dont celle d'un expert mandaté à la demande de la municipalité par le tribunal administratif de Saint-Denis, ont toutes confirmé le risque d'effondrement de la toiture de l'immeuble situé aux numéros 62 à 68 de la rue Jean Chatel, entraînant un danger pour la population" annonce la commune de Saint-Denis dans un communiqué de presse ce mercredi 19 mai 2021. Se substituant au propriétaire, la ville a donc débuté ce mercredi les travaux de sécurisation de la façade avant. Ces travaux dureront une semaine. Durant cette phase, l'ensemble des magasins de la rue Jean Chatel compris entre la rue Pasteur et la rue de la Compagnie restera ouvert et accessible aux piétons en toute sécurité pour les commerçants et les clients. (À l'exception de la boutique située à l'intérieur de l'immeuble concerné). Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo d'illustration mb/www.ipreunion.com)

Fidèle à sa méthode de co-construction et d’hyper-proximité, la maire de Saint Denis, qui s’était rendue sur place à la rencontre des commerçants et des riverains dès le 7, puis le 8 mai, a réuni ce mercredi 19 mai l’ensemble des commerçants situés dans cette portion de rue afin de leur présenter en toute transparence la stratégie de la ville dans ce contentieux qui relève des carences d’un propriétaire privé.

L’expert judiciaire, avait conclu dans un pré-rapport émis le 13 mai 2021 " qu’à ce jour, un risque non maîtriséd'effondrement existe et qu’il convient de prendre des mesures conservatoires consistant à sécuriser la façade avant côté rue jean Chatel ; la présence d'éléments de couverture arrachés constituant un facteur de risque aggravé qui interdit une attente dans l'intervention. "

Dès le péril imminent avéré, la Ville de Saint-Denis a ainsi mis en oeuvre toutes les voies réglementaires et judiciaires à sa disposition pour s’assurer de la sécurité des personnes tout en mettant le propriétaire du bâtiment face à ses responsabilités pénales et financières. Dans ce but, la rue avait été immédiatement barriérée et les riverains mis à l’abri.

Devant l’inaction du propriétaire informé dès le 7 mai, la ville a été contrainte le 14 mai de prendre un arrêté de mise en sécurité d’urgence le contraignant à réaliser les travaux de sécurisation de la façade dans un délai 4 jours. Au terme de cette mise en demeure, le 18 mai à 18 heures, constatant encore une fois la non exécution des travaux et afin de pallier cette nouvelle carence du propriétaire, la municipalité a décidé d’entreprendre immédiatement la réalisation des travaux, afin de garantir la pleine sécurisation de la façade, aux frais du propriétaire.

La ville rappelle ses trois priorités qui sont dans cette affaire, d’assurer la protection des usagers et des riverains, de soutenir l’activité commerciale dans une période de fêtes importante et dans un contexte sanitaire contraignant et de rétablir la circulation routière dans les meilleurs délais.

La ville, extrêmement soucieuse d’agir en respectant les intérêts du contribuable engagera tous les moyens nécessaires pour que les Dionysiens ne payent pas à la place d’un propriétaire inconséquent.



