Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

"Des posts non avérés circulent sur les réseaux sociaux selon lesquels un employé communal aurait pris part, aux côtés d'une autre personne, à l'agression d'un commerçant et de son épouse cet après-midi dans le centre-ville" affirme la commune dans un communiqué de presse ce jeudi 20 mai 2021. "Un commerçant et son épouse ont en effet été agressés par une personne sans domicile fixe sous emprise de l'alcool, alors qu'ils se dirigeaient vers le parking de leur domicile. Nous les assurons de notre soutien plein et entier. Un agent de la ville de Saint-Denis, témoin de la scène, a tenté de s'interposer pour calmer l'agresseur et n'a en aucun cas participé à cette agression. La police nationale a mis hors de cause l'employé communal immédiatement, sur les lieux" souligne-t-elle. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

