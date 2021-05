"Suite à l'annonce du couvre-feu repoussé à 21h, le réseau de lecture publique revoit ses horaires à compter du 19 mai 2021" indique la ville de Saint-Denis dont nous publions les horaires communiqués ci-dessous. (photo : mairie de Saint-Denis)

- Médiathèque François Mitterrand -

Horaires :

Mardi - Mercredi : de 9h à 18h

Jeudi : de 13h à 18h

Vendredi : de 9h à 21h

Samedi : de 10h30 à 18h

Dimanche : de 14h à 17h

Fermé le lundi

Pour tous renseignements : 02 62 94 28 88

Rejoignez la page Facebook de la Médiathèque François Mitterrand

- Bibliothèque du Chaudron -

Horaires :

Lundi et Mercredi : de 8h à 16h

Mardi et jeudi : de 8h à 12h

Vendredi : de 8h à 11h

Fermé les samedis et dimanches

Tél. : 0262 28 05 50

- Bibliothèque du Bas de la Rivière -

Horaires :

Lundi au jeudi : de 8h à 16h

Vendredi : de 8h à 11h

Fermé les samedis et dimanches

Tél. : 0262 94 33 99

- Bibliothèque de la Bretagne -

Horaires :

Mardi : de 13h à 18h

Mercredi : de 8h à 12h - 13h à 17h

Jeudi : de 13h à 17h

Vendredi : de 10h à 12h - 13h à 18h

Samedi : de 9h à 12h - 13h à 16h

Fermé les dimanches et lundis

Tél. : 0262 52 69 21

- Bibliothèque de la Montagne -

Horaires :

Mardi - jeudi - vendredi : de 10h à 17h

Mercredi : de 8h à 17h

Samedi : de 10h à 15h

Fermé les dimanches et lundis

Tél. : 0262 23 71 23