Une exposition inédite ouvre ses portes à l'ancien hôtel de ville de Saint-Denis jusqu'au 18 juin 2021. Du même nom que la célèbre bataille du pirate La Buse qui a eu lieu 300 ans plus tôt, l'exposition "Prise de la Vierge du Cap" retrace l'histoire du forban de l'île Bourbon à travers des documents d'époques et des reconstitutions. Nous publions la présentation par la ville de Saint-Denis ci-dessous. (photo : mairie de Saint-Denis)

Deux navires de pirates anglo-saxons qui s’attaquent à un vaisseau portugais. Un noble équipage qui regagne la terre à la nage. C’était il y a 300 ans, au Barachois... Et c’est maintenant, à l’ancien hôtel de ville de Saint-Denis : L’exposition itinérante de la " Prise de la Vierge du Cap " s’y installe jusqu’au 18 juin.

À l’occasion du tricentenaire de cet événement légendaire, l’écrivain et auteur-réalisateur William Cally honore sa mémoire. Après avoir réalisé plusieurs documentaires historiques, il propose de découvrir ou redécouvrir la " Prise de la Vierge du Cap " au travers d’une exposition inédite.

Moment épique de l’histoire de l’océan Indien, la " Prise de la Vierge du Cap " met en lumière les aventures des pirates de l’île Bourbon. Ce combat maritime, lié au mythe du trésor de la Buse, passionne le monde entier depuis plusieurs années. À l’occasion de ce tricentenaire, l’exposition inédite combine prestige historique et supports modernes, entre galerie de tableaux remarquables et modules audiovisuels, en passant par des gravures anciennes, des objets et des maquettes aussi vrais que nature. Les curieux pourraient s’y méprendre à la vue des décors et des mannequins aussi vrais que nature.

L'exposition a lieu dans l'ancien hôtel de ville de Saint-Denis, elle est accessible du lundi au jeudi de 8h à 16h et le vendredi de 8h à 11h jusqu'au 18 juin. L'entrée est libre sans réservation mais la jauge maximal de l'exposition est de 40 personnes.