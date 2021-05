Un dispositif exceptionnel d'un montant global de 250.000 euros a été voté par la maire de Saint-Denis, afin d'accorder 450 euros aux étudiants de première année installés dans le chef-lieu. Dans cette même lignée, les équipes du CCAS accompagnent en parallèle les familles les plus démunies par l'amélioration de leur équipement en matériel informatique issu de l'économie solidaire. D'ici fin 2021, 500 ordinateurs seront distribués aux familles ; 120 ont d'ores et déjà été remis. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L’année universitaire 2020-2021 a plongé les jeunes étudiants dans une situation inédite. L’enseignement en distanciel, développé pour freiner la propagation du virus, a mis en lumière les inégalités d’accès et d’équipement en numérique. En réponse à ces difficultés, la Ville de Saint-Denis accompagne les jeunes dans ce passage charnière de leur parcours, à travers une opération Covid d’aide exceptionnelle : un montant de 450 € sera attribué, par virement bancaire, aux étudiants en première année installés dans le chef-lieu.

Les pressions d’une première installation, du financement des fournitures scolaires, des dépenses alimentaires et des dépenses du foyer ont pénalisé la sérénité avec laquelle tout étudiant devrait débuter son année. Face à ce contexte inédit, la Ville de Saint-Denis confirme son engagement pour accompagner les jeunes du territoire à travers leurs parcours éducatifs. Porté par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), cet accompagnement mobilise un budget global de 250.000 euros.

Marqueur d’une forte solidarité pour les projets de la jeunesse, ce dispositif solidaire illustre les efforts de la municipalité pour rompre avec la détresse, l’isolement et la fracture numérique. Dans cette même lignée, les équipes du CCAS accompagnent en parallèle les familles les plus démunies par l’amélioration de leur équipement en matériel informatique issu de l’économie solidaire. D’ici fin 2021, 500 ordinateurs seront distribués aux familles ; 120 ont d’ores et déjà été remis.

Quelles conditions remplir ?

– Être étudiant en première année

– Être bénéficiaire d’une bourse Crous

– Être domicilié à Saint-Denis

Quel est le montant de cette aide ?

Le montant de l’aide Covid exceptionnelle est de 450 euros.

Comment faire pour l’obtenir ?



1. Télécharger le formulaire de demande d’aide sur le site de la ville



2. Renvoyer par mail l’ensemble des pièces suivantes à [email protected]

– Le formulaire complété de demande d’aide

– Photocopie recto verso de la pièce d’identité

– Justificatif de domiciliation à Saint-Denis depuis au moins 1 an (le cas échéant, fournir une attestation d’hébergement ainsi que la pièce d’identité de l’hébergeur)

– Photocopie de la notification de bourse du Crous pour l’année 2020 - 2021

– L’attestation de scolarité en 1ère année universitaire pour l’année 2020 - 2021

– Relevé d’identité bancaire

Date limite d’envoi : le 2 juillet 2021