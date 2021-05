La ville de Saint-Denis indique qu'un panneau homophobe a été installé sur les grilles de l'ancien Hôtel de ville. Il a été retiré "dans les plus brefs délais". La ville "condamne cet acte abject et a déposé plainte auprès de la police nationale". Nous publions ici le communiqué de la commune de Saint-Denis. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Une dizaine de jours après la première Marche des Visibilités LGBTQIA+, un panneau homophobe a été installé illégalement aux portes de l'ancien hôtel de ville de Saint-Denis. La ville condamne fermement cet acte odieux et a porté plainte auprès de la police nationale, après avoir immédiatement retiré l'affiche.

La lutte contre toutes les discriminations demeure un axe majeur de la municipalité dionysienne, qui apporte son plein soutien à toute la communauté LGBTQIA+.

La mobilisation de la ville de Saint-Denis contre les exclusions ne faiblira pas. Les équipes poursuivront les efforts déjà engagés, notamment à travers la création d'une unité administrative dédiée à cette cause depuis le début de la nouvelle mandature. La Direction de l'intégration, du handicap, de l'égalité et de la lutte contre les discriminations (égalité et diversité) a été spécifiquement créée en ce sens au sein de la municipalité.

Aux côtés de l'association Orizon Réunion, la ville contribuera également à la création du premier centre de ressources et d'accueil de l’océan Indien de la communauté LGBTQIA+. Ce lieu inédit dans l’île participera à une mise en relation de l'ensemble des forces réunionnaises investies, sans relâche, contre toutes les formes de discriminations LGBTphobes."