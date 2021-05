Publié il y a 3 minutes / Actualisé il y a 22 heures

La ville de Saint-Denis informe les administré.e.s des changements d'horaires d'ouverture au public des piscines du Butor et du Moufia pour la période du lundi 31 mai au dimanche 27 juin 2021. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et samedi de 9h30 à 17h et le dimanche de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h45. Retrouvez ci-dessous les horaires des piscines municipales communiqués par la mairie de Saint-Denis. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

