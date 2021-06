La ville de Saint-Denis organise une opération "Netoy nout kartié", ce mardi 1er juin jusqu'à 15h. Rendez-vous dans le secteur Source-Bellepierre, rue des Girasols pour participer à cette action citoyenne. Retrouvez le communiqué de la mairie de Saint-Denis ci-dessous. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L’opération "Netoy Nout Kartié" est une opération qui a pour ambition d’améliorer la propreté des rues et quartiers de Saint-Denis. Cette démarche s’accompagne d’une campagne de sensibilisations permettant à chacun d’adopter les bons gestes en matière de propreté.

Tous les habitants et associations sont les bienvenus. La ville de Saint-Denis met à disposition des équipements ainsi que des moyens humains et matériels. Cette action citoyenne se fera avec la participation de la Fedep, la Cinor et la SIDR.

Ce mardi 1er juin, rendez-vous à la cité Bagatelle · secteur Source-Bellepierre jusqu'à 15h00