Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 16 minutes

Ce mercredi 2 juin 2021, la ville de Saint-Denis a dévoilé son programme pour l'Art Trail du samedi 5 juin 2021. Les Dionysiens et Dionysiennes pourront donc (re)découvrir la ville à travers cinq parcours culturels au choix dont quatre avec inscription du mercredi 2 au jeudi 3 juin de 8h30 à 16h et le vendredi 5 juin 2021 de 8h30 à 15h. L'Art Trail mêle histoire, graffiti, sculpture, poésie, bien d'autres formes d'arts et même du sport. Au programme le "Street Art Trail", l'Eko Graff'", Somin Maron" "Zistw'art" et"Kozé Jardin". Inscriptions au 02 62 98 30 52. (photos : rb/www.ipreunion.com)

