La ville de Saint-Denis organise une éco-randonnée et une éco-marche ce samedi 5 juin 2021 dans le quartier du Bas de la rivière. Les randonneurs seront équipés de sacs plastique pour ramasser les déchets sur le long des parcours et d'un guide sur les deux circuits qui leur présentera la faune et la flore de ce quartier de Saint-Denis. Nous publions ci-dessous toutes les informations de la ville de Saint-Denis sur ces randonnées. (Photo : ville de Saint-Denis)

Les parcours :

Eco-rando (sportif) avec un guide de l’AAPPMARN

Point de rendez-vous : Pôle intégration (24 Rampes Ozoux)

Départs : 8h - 8h10 - 8h20 - 8h30 vers la colline et le sentier menant à la passe à poisson.

Arrivée : 11h30 au Pôle intégration (24 Rampes Ozoux)

- Pesée des déchets collectés et bilan de l’opération

- Distribution d’une collation légères et de boissons

Matériels : outils de collecte des déchets fournis par la Cinor et la Ville

Eco-marche (promenade) avec un guide de l’association Pti colibri

Point de rendez-vous : Pôle intégration (24 Rampes Ozoux)

Départs : 8h - 8h10 - 8h20 - 8h30 vers le Bas de la Rivière, le long de la route, sur les berges et Quai Est.

Arrivée : 11h30 au Pôle Intégration (24 Rampes Ozoux)

- Pesée des déchets collectés et bilan de l’opération

- Distribution d’une collation légères et de boissons

Matériels : outils de collecte des déchets fournis par la Cinor et la Ville

Tous les déchets collectés seront remis à la Cinor. Un stand de sensibilisation sur les déchets plastiques sera tenu, toute la matinée pour informer et sensibiliser les passants et les participants.

Inscriptions obligatoires au 06 92 83 94 34