La maire de Saint-Denis Ericka Bareigts a tenu une conférence de presse ce vendredi 11 juin 2021 pour présenter le bilan de son compte administratif à quelques heures du Conseil municipal. L'édile annonce un "excellent compte" excédentaire de 20 millions d'euros. La commune annonce avoir réalisé 80% des investissements sur les 45 millions prévus. La ville a aussi pour projet de réhabiliter l'ancien hôtel de ville classé monument historique depuis 1975. (Photo vl/www.ipreunion.com)

La ville de Saint-Denis a investi 80% pour aménager le territoire dionysien dont 10,7 millions alloués pour des acquisitions immobilières, 10,6 millions pour améngaer l'espace public. Pour le deuxième semestre de l'année 2021, la ville a pour objectif d'intesifier son accompagnement. En 2020, la ville a alloué huit millions d'euros au CCAS "en faveur des politiques sociales" grâce aux plans "sénior en action", "la lutte contre la fracture numérique" ainsi que "l'accompagnement des publics fragiles".

Les associations dionysiennes ont quant à elles reçu en 2020 14,8 millions d'euros dont 4,5 millions pour la prévention et l'insertion. La stabilité budgétaire de Saint-Denis lui permet d'avoir précisément 20,7 millions d'euros qui "seront réinjectés pour d'autres projets" précise Ericka Bareigts.



La ville de Saint-Denis concrétise son plan "Ville jardin" grâce à la plantation de 12.000 arbres pour un coût total de 200.000 euros. Toujours lancée dans sa perspective de végétalisation, la municipalité, "un espace de convivialité s'installe à Bancoul dans les hauts du Moufia". La ville a aussi pour projet de détruire la vieille bibliothèque du front de mer pour en faire un espace de fraîcheur mais aussi "rendre beau l'espace Flamboyants" indique Ericka Bareigts dans une dynamique de cohésion et convivialité.



- Réaménager les bâtiments communaux phares -



"L’hyper-proximité, un axe majeur du projet municipal. Ville citoyenne, Saint-Denis promeut un renforcement de l’accès aux droits par le public. Une partie des fonds du Pacte de solidarité territoriale sera investie dans le réaménagement des mairies annexes de Bellepierre et de Montgaillard. À terme, les locaux sécurisés et mis aux normes d’accessibilité amélioreront les conditions d’accueil. L’Ancien Hôtel de Ville, classé monument historique depuis 1975, sera également réhabilité pour une préservation de l’édifice "dès l'année prochaine" le précise Ericka Bareigts. "Un budget de 1.800.000 euros est également consacré à la réhabilitation du centre funéraire de Primat" ajoute la ville.



