La ville de Saint-Denis propose six formats pour rendre hommage à la musique pour cette année 2021 "afin de vous offrir des moments festifs et musicaux, tout en garantissant votre sécurité" indique la ville. Découvre ci-dessous le programme communiqué par la mairie. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- Fonnkèr musical -

Vos bibliothèques et médiathèques vous donnent rendez-vous pour une session musicale conjuguée à de la poésie créole. Parce que la musique se vit ensemble, vous pourrez être invité à réciter vos propres fonnkèr. Le programme :

- Vendredi 11 juin : Musik èk fonnkèr avec Patrice Treuthardt et Maël Ismael de 18h30 à 20h à la médiathèque François Mitterrand. Sans réservation

- Samedi 12 juin : Musik èk fonnkèr avec Patrice Treuthardt et Maël Ismael de 15h à 16h à la bibliothèque de la Montagne. Sur réservation au 0262 23 71 23

- Mercredi 16 juin : Musik èk fonnkèr avec Patrice Treuthardt et Maël Ismael de 16h30 à 17h30 à la bibliothèque du Chaudron. Sur réservation au 0262 28 05 50

- Vendredi 18 juin : Musik èk fonnkèr avec Patrice Treuthardt et Maël Ismael de 16h30 à 17h30 àla bibliothèque du Bas de la Rivière. Sur réservation au 0262 94 33 99

- Mercredi 23 juin : Musik èk fonnkèr avec Patrice Treuthardt et Maël Ismael de 15h à 16h à la bibliothèque de Bois de Nèfles. Sur réservation au 0262 28 09 89

- Samedi 26 juin : Musik èk fonnkèr avec Patrice Treuthardt et Maël Ismael de 15h à 16h à la bibliothèque de la Bretagne. Sur réservation au 0262 52 69 21

- Les concerts et ateliers "Loulou Pitou" -



Les élèves de l’École municipale de musique, de danse et d’art dramatique Loulou Pitou vous proposent de découvrir le fruit de leur travail à travers différents concerts et ateliers autour de la musique. Le programme :

- Dimanche 13 juin 2021 de 14h30 à 15h30 , ensemble guitare et jazz : audition de fin d’année de l’Arem à la médiathèque François Mitterrand.

- Mercredi 16 juin 2021 de 13h30 à 15h30 , audition des élèves de l’Emmad (Séverine Ledoux) à la médiathèque François Mitterrand.

- Mercredi 23 juin 2021 de 9h à 9h45 et de 10h à 10h45, atelier découverte éveil musical pour les 5-7 ans avec Jacques Valer de 11h à 11h45 et de 11h45 à 12h30. Atelier de percussions traditionnelles pour les 8-12 ans avec Laurent Dalleau à la Cité des Arts.

- Mercredi 23 juin 2021 de 14h30 à 16h00, représentation de la classe de percussions traditionnelles de Laurent Dalleau au château Morange.

- Mercredi 23 juin 2021 de 16h à 16h30, représentation de la classe de clarinette et de batterie de 17h15 à 18h30, fanfare ambulatoire avec Patrice Brisson

au château Morange.

- Mercredi 23 juin 2021 de 17h00 à 17h45, atelier batuccada avec Eddy Lusinier à la Cité des Arts.



- Musique connectée -

Et si vous profitiez, le temps de la pause déjeuner, d’un registre musical varié sur les ondes de Kayanm-Fm ? En avant-première, du 14 au 19 juin, la radio, en partenariat avec la ville, vous prépare 6 concerts live avec des artistes de tous les horizons. Voici le programme de la semaine :

- Lundi 14 juin de 11h à 13h, style musical : Séga ballade

- Mardi 15 juin de 11h à 13h, style musical : Raggaé

- Mercredi 16 juin de 11h à 13h, style musical : Dancehall

- Jeudi 17 juin de 11h à 13h, style musical : Ségaaé

- Vendredi 18 juin de 11h à 13h, style musical : Maloya

- Samedi 19 juin de 11h à 13h, style musical : Sega

Ce lundi 21 juin, ExoFm vous concocte une journée entière de musique. Elle se déroulera sans public, mais vous pourrez bien sûr la vivre en live sur l’antenne de la radio, et sur le Facebook de la ville. Au menu cinq concerts live de 45 minutes répartis entre 8h et 18h.



- Bande passante -

Au détour d’une rue, dans vos quartiers, tendez l’oreille pour entendre vos artistes préférés répandre des good vibes. Vous l’avez compris, votre rendez-vous culturel inédit : Bande passante, ça se passe aussi durant la fête de la musique. Le programme :

- Samedi 12 juin, le matin avec Ann O’aro à Bellepierre.

- Mercredi 16 juin, en fin d’après-midi avec Kayan Jah au front de mer de Saint-Denis.

- Samedi 19 juin, l'après-midi avec Nicolas Payet à Montgaillard.

- Samedi 26 juin, le matin avec Natacha Tortillard à la Trinité.



- Festivité marmaille -

Spectacle de contes musicaux, musique classique … les enfants trouveront eux aussi leur bonheur pour la fête de la musique. Le programme :

- Samedi 19 juin : conte musical " Kintana princesse Tortue " pour les enfants à partir de 5 ans de 10h30 à 11h15 à la bibliothèque de la Montagne. Sur réservation au 0262 23 71 23

- Mercredi 23 juin : " Le piano des enfants " avec Patt Burter, pour les enfants de 6 à 12 ans de 10h30 à 11h15 à la médiathèque François Mitterrand. Sans réservation



- Insolite -

Le spectacle égoïste, vous en avez déjà sans doute entendu parler ? Seul·e face à un·e artiste, venez apprécier, le temps d’un instant, un micro-spectacle du côté de la médiathèque François Mitterrand. Le programme :

- Mercredi 16 juin : Ker Zarboutan de 15h30 à 17h30 , style musical : Maloya et fonnkèr

- Vendredi 18 juin : Bernard Minatchy de 15h30 à 17h30, style musical : variétés françaises, jazz, bossanova

- Vendredi 25 juin : Natacha Tortillard de 15h30 à 17h30, style musical : musique réunionnaise

Modalités :

- Ticket à récupérer sur place le jour J

- 1 personne (2 à 4 participants si de la même famille)



- Et d'autres -

La programmation de Château Morange :

- Vendredi 18 juin : Solilokèr (Ek zanmari baré)

- Samedi 19 juin : concert ensemble de harpes " de Séverine Ledoux et ses élèves de l’école Loulou Pitou de 14h à 15h

- Mardi 22 juin : concert jazz de Kiki Mariapin et Eric Toave et leurs élèves de l’école Loulou Pitou de 17h à 18h

- Mercredi 23 juin:

Spectacle danse de Claire Alix Hart et ses élèves de l’école Loulou Pitou de 10h à 12h.

Concert percussions traditionnelles de Laurent Dalleau et ses élèves de l’école Loulou Pitou de14h à 16h.

Concert clarinette et batterie (plein air) de 16h à 16h30

Fanfare ambulatoire de Patrice Brisson et les Bandas de l’école Loulou pitou de 16h30 à 17h30

Concert " Ensemble d’accordéons " de Aldo Ledoux et ses élèves de l’école Loulou Pitou de18h à 19h

- Samedi 26 juin : concert de la classe de musiques actuelles de Kiki Mariapin et ses élèves de l’école Loulou Pitou de16h à 17h30



- La programmation de la Cité des Arts -

- Lundi 21 juin : atelier " Transcriptions graphiques par rapport aux vibrations du son " de 10h à 11h45. Atelier " Sensibilisation surdité et code LPC – Langue parlée complétée par des actions " de 14h à 15h30. Concert de Baster à 18h

- Mercredi 23 juin

Atelier " Découverte éveil musical " de Jacques Valer de 9h à 9h45 puis de 10h à 10h45 pour les enfants de cinq à sept ans .

Atelier " Percussions traditionnelles " de Laurent Dalleau de 11h à 11h45 puis de 11h45 à 12h30 pour les enfants de huit à 12 ans

Atelier musicothérapie de Mélanie Bourire de 14h à 15h30 puis de 16h à 17h30 pour les adultes.

Batuccada d’Eddy Lusinier (plein air) de 18h à 18h45

Concert Alaza et Nicko à 18h



- Vendredi 25 juin : Master class musique " de la composition à l’interprétation " avec le groupe Second Brain de14h à 16h.



- Samedi 26 juin

Concert " Ensemble de flûtes traversières " de Mathilde Quarré et ses élèves de l’école de musique de Beauséjour

Concert de la classe d’harmonie de Patrice Brisson de l’école de musique de Beauséjour de l’orchestre Oreha à 14h30

Loddk "Lorkès dofé dan kan " de Bernard Permale, ses élèves de l’école de musique de Beauséjour et leur invité, Isnel

Mini concert jazz de Christophe Zoogonès et ses élèves de l’école de musique de Beauséjour de 17h à 18h30