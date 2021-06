La ville de Saint-Denis organise deux ateliers autour de la journée internationale du yoga, le lundi 21 juin 2021. Au programme un après-midi relaxation au dojo régional de Champ-Fleuri et un cours de yoga géant dans le gymnase S de Champ Fleuri. Le cours de yoga est sur inscription. Plus d'informations dans le communiqué de la ville de Saint-Denis que nous publions ci-dessous. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L’ARRCC organise en partenariat avec le Consulat général de l’Inde et la ville, une pause yoga au dojo régional de Champ Fleuri au 1 rue de la Digue en présence du Dr. Bernadette De Gasquet. Découvrez la méthode De Gasquet en présence de sa fondatrice et détendez-vous en famille ou entre amis à travers de nombreuses activités, dans une atmosphère zen et positive.

Le programme



- Après-midi relaxation yoga -

- Chants avec l’association Sankirtan à 16h

- Énergie mélodieuse à 16h15 : séance de méditation avec Elodie de Cesare : ancrage à la terre - harmonie avec son intérieur et la Nature et atelier créatif : création de produits écologiques et naturels.

- Projection vidéo à 16h45 : Kessous Guila : "Psychologie positive et Yoga" Unesco et Hartfullness

- "Les fondamentaux" : séance de destress par le Dr. De Gasquet, échanges et dédicace d’ouvrages à 17h15 et projection vidéo - Pranayama "Post covid protocol" par le Dr Ganesh Rao (Inde) à 19h

- Fin du programme à 19h15

Modalités :

Pour plus d’informations, contactez l’ARRCC, de préférence par sms au 0692 66 36 34.



- Cours de yoga géant -

Ravi Shakti vous propose de découvrir le yoga authentique à travers un cours de yoga gratuit dans le gymnase S de Champ Fleuri de 18h à 20h.

Pour vous inscrire, rendez-vous ici