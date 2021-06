La ville de Saint-Denis vous présente le programme de la Cité des arts ce vendredi 25 juin 2021. Rendez-vous de 14h à 20h pour des concerts, expositions et masterclass. " Au menu, un cocktail métissé aux notes jazz - fusion que vous pourrez savourer sans modération !" indique la ville. L'accès est gratuit mais en raison du contexte actuel les places sont limitées. Retrouvez le programme et les infos réservation dans le communiqué de la ville de Saint-Denis ci-dessous. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)



- La mise en bouche... ...servie par Second Brain pour une Masterclass ouverte à tous ! Masterclass de 14h à 16h -

Animée par le leader du groupe Second Brain, Adrien Pigeat, anciennement guitariste du groupe Ziskakan. Cet atelier abordera la composition, l’interprétation, la rythmique, l’harmonie entre les différents instruments et enfin l’improvisation. Inscription indispensable ici.

- L’entrée... ...côté Banyan avec l’ouverture de l’exposition "Vous avez dit créole ?" -

La salle d’exposition débutera son vernissage à 17h pour une visite libre et gratuite… Dans cette exposition, les artistes cherchent à mettre à jour ce concept de créolisation par une diversité des formes et une richesse combinatoire des possibles. Le métissage et tout ce qu’il comporte : un monde globalisé et généralisé, sujet à l’acculturation, entre autres.

- Le plat de résistance... ...Second Brain et ses bonnes vibrations -

Abandonnez-vous aux sons de la guitare électrique qui tantôt pleure, tantôt impulse une cadence rythmée aux couleurs funk-jazz-rock sur les percussions de la musique africaine. Là, vous êtes assis confortablement dans la salle du Fanal pour le concert de Second Brain prévu à 18h. Le leader du groupe, Adrien Pigeat, est ce talentueux guitariste réunionnais qui a collaboré avec Ziskakan et Maya Kamaty avant de s’envoler pour l’Hexagone bien décidé à nourrir encore et toujours sa diversité musicale. Il propose une musique éclectique puisant son inspiration aussi bien chez Franck zappa que chez Fela Kuti.

Achat des places ici ou au 02 62 92 09 90

- Le dessert (au sens propre comme figuré !)... au bar-restaurant le Food’Arts avec Oma à 20h -

Lui vient du monde du rock/métal, elle de la musique classique. Oma c’est un duo, une fusion entre Gaël et Romane Marimoutou qui donne vie à un son unique, une musique colorée qui a pour racines une terre volcanique et métissée : La Réunion. Rien de tel que de finir ce programme culturel, un verre à la main et des sonorités pop-jazz-électro dans les oreilles.

Réservation indispensable auprès du bar restaurant Le Food Art’s

Bonne dégustation !