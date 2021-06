L'association 2 Moons et des élèves de l'école Henry Dunant vous invitent au vernissage de l'exposition photographique "Les émotions" ce jeudi 1er juillet à l'école Henry Dunant. Cette exposition a été réalisée grâce aux photographies prises par des élèves porteurs de handicap d'une classe Unité localisée pour l'inclusion scolaire (Ulis). Ces derniers ont travaillé avec d'autres élèves de CM2 dans le cadre d'un atelier sensible de photographie, coordonné notamment par l'association. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'association 2 Moons. (Photo : association 2 Moons)

- Un pont sensible entre élèves "ordinaires" et ceux en situation de handicap -



Ce travail innovant, réalisé durant plusieurs semaines a permis aux élèves de découvrir et de s'initier à cette pratique tout en s'ouvrant à leurs différences respectives. Cet atelier sensible photographique a ainsi activé le potentiel de coopération entre élèves, et entre intervenant, AESH (Accompagnant.e.s des élèves en situation de handicap) et participants. Grâce à une recherche d'innovation pédagogique, l'inclusion prend forme grâce à l'implication de chacun tant dans l'apprentissage, que dans le choix des photographies.

La collaboration devient ainsi effective sur plusieurs plans simultanés, tout en valorisant la démarche et le résultat, objectif qui fait partie intégrante in fine du dispositif d'atelier sensible de photographie. Cet enrichissement par la différence et cette ouverture à de nouveaux moyens d'expression ont aussi donné lieu à la création d'un livret rédigé et illustré par les participants, en plus de l'exposition.

Ce livret sera remis aux participants qui seront présents au moment du vernissage, ainsi que Chloé Guillemin, enseignante de la classe Ulis et Hervé Murard, directeur de l'école, ainis qu' Anne-Gaëlle Michel, intervenante en photographie et chargée de projet pour l'association 2 Moons. Il vous sera alors possible d'échanger et de discuter avec eux autour de ce projet. Cette action a pu être menée grâce au soutien et à l'engagement de la ville de Saint-Denis.



- Exposition "Les émotions" -

Nourri des valeurs de la permaculture humaine - observation, bienveillance, gouvernance partagée, collaboration - 2 Moons propose les ateliers sensibles de photographie. Le principe de cet atelier est d’initier à la photographie comme moyen d’expression visuel (différenciant de l’oral & écrit). La valorisation des prises de vues et de celui qui les a réalisé devient l’objectif a atteindre.



Entre formation des bases professionnelles de la photographie, outil de cohésion d’équipe, et support de communication, la valorisation est la dynamique centrale du projet. Ouverts à toutes et à tous, chaque atelier est conçu sur mesure selon les besoins du client.

Plus d'informations sur le site internet de l'association 2 Moons