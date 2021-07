Les travaux de la phase 2 (dépose de la toiture et du plancher) de l'immeuble de la rue Jean Chatel à Saint-Denis seront entrepris par son propriétaire, sous la supervision de la ville. Ces travaux débuteront le lundi 5 juillet, annonce la commune. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photo DR)

Le 18 mai dernier, après avoir établi une mise en demeure puis le constat de la non-exécution des travaux, la ville de Saint- Denis s’est substituée au propriétaire de l’immeuble situé aux numéros 62 à 68 de la rue Jean Chatel pour réaliser les travaux de sécurisation de la façade avant. Aujourd’hui, la Ville poursuit ses engagements et fait respecter la période prévisionnelle des travaux de la phase 2 telle qu’elle a été définie dans le rapport remis par l’expert judiciaire mandaté par le tribunal administratif de Saint-Denis. Cette phase de dépose de toiture et de plancher débutera lundi 05 juillet 2021 et n’excèdera pas une quinzaine de jours.

Conformément au rapport de l’expert judiciaire, la Mairie de Saint-Denis, " a fixé un délai au propriétaire pour trouver une entreprise patentée et assurée dans la capacité de réaliser les travaux de la phase 2 ".

Suite au choix de l’entreprise par le propriétaire, les directions techniques de la Ville ont scrupuleusement analysé l’ensemble des documents permettant d’attester de la bonne conduite des travaux à réaliser et du respect du cahier d’exécution technique, de la mise en place des dispositifs de sécurité, des travaux préliminaires et de toutes les demandes d’autorisation d’occupation du Domaine Public.

Ce jeudi 1er juillet, pour la deuxième fois depuis le début de cette affaire qui relève des carences d’un propriétaire privé, la maire de Saint-Denis, a réuni le propriétaire de l’immeuble et son entreprise ainsi que l’ensemble des commerçants et des riverains situés dans cette portion de la rue Jean Chatel, afin de leur exposer le déroulement de cette deuxième phase de travaux.

Avec toujours la même démarche de co-construction, d’hyper-proximité et de transparence, la maire et ses équipes ont pu expliciter le dispositif mis en place par l’entreprise du propriétaire pour la dépose des éléments métalliques de la toiture ainsi que les conditions de circulation piétonne et routière pendant toute la phase de travaux.

La Ville a tout mis en œuvre pour maintenir l’ouverture des commerces de la portion de rue concernée. Assurer la protection des usagers et des riverains, soutenir l’activité commerciale, rétablir la circulation dans les meilleurs délais, demeurent les trois priorités de la Ville dans cette affaire.

En parallèle, la ville, toujours engagée à faire respecter les intérêts du contribuable poursuit, par voie juridique, sa démarche auprès du propriétaire pour le remboursement des frais avancés quant à la réalisation d’urgence des travaux de sécurisation de la façade en juin dernier.

Conditions de circulation dans la rue Jean Chatel à compter du lundi 5 juillet

Voitures : pendant toute la durée des travaux, la zone de la rue Jean Chatel, située dans la portion comprise entre la rue Pasteur et la rue de la Compagnie sera inaccessible à la circulation routière en journée de 6h à 17h. La circulation des voitures sera rétablie et autorisée tous les jours à compter de 17h et ce, jusqu’à 6h le lendemain matin. L'accès aux voitures sera également permis le week-end du vendredi 17h au lundi 6h.

Piétons : la circulation piétonne, quant à elle, est maintenue dès le 05 juillet sur le trottoir Est (trottoir opposé à l’immeuble, côté Chevillard) ainsi que sur le trottoir Ouest, en amont et en aval de l’immeuble en question.

Commerces : tous les commerces de la portion de rue seront ouverts et accessibles à leur clientèle.

Durée : la période prévisionnelle des travaux n’excédera pas deux semaines à compter du lundi 05 juillet.