Les élus des quartiers de Saint-Denis vous accueille ce samedi 3 juillet 2021 pour une audience. Vous pouvez contacter votre marie annexe dès maintenant pour convenir d'un rendez-vous. Plus d'informations dans le communiqué de la ville de Saint-Denis.

Afin d’être toujours plus proches de vous et de vos préoccupations, les élus de quartiers vous accueillent ! Tous les samedis matin, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec votre représentant. Contactez dès maintenant votre mairie annexe pour convenir d’une date d’audience !



- Planning de disponibilité des élus samedi 3 juillet 2021 -







- Vos mairies annexes et centres municipaux -



• Mairie annexe de Bellepierre : 38, allée des topazes / 0262 21 84 23

• Mairie annexe de Bois de Nèfles : 132, route des ananas / 0262 28 27 14

• Mairie annexe de La Bretagne : 5, chemin Bois-Rouge / 0262 52 52 23

• Mairie annexe du Brûlé : route des Bambous / 0262 23 01 95

• Centre municipal du centre-ville : 98, rue maréchal Leclerc / 0262 93 08 96

• Mairie annexe du Chaudron : 1, rue Roger Payet / 0262 28 29 40

• Mairie annexe de Domenjod : 10, impasse Floreville / 0262 53 53 55

• Mairie annexe de La Montagne 15ème : 87, ch. du père Raimbault / 0262 23 60 75

• Mairie annexe de La Montagne 8ème : 43, route des palmiers / 0262 23 75 50

• Mairie annexe de Montgaillard : 44, bd Notre-Dame de La Trinité / 0262 30 36 14

• Mairie annexe du Moufia : 40, rue des jacynthes / 0262 28 30 19

• Centre municipal de Moufia 2 : 10, rue père Lafosse / 0262 28 13 01

• Centre municipal de Petite-Ile : 1, rue de la Petite-Ile / 0262 21 66 25

• Centre municipal de Primat : 12, rue des lavandières / 0262 28 25 86

• Mairie annexe de la Providence : 31, avenue Jean Albany / 0262 30 97 57

• Mairie annexe de Saint-François : 127, route de Saint-François / 0262 30 09 26

• Mairie annexe de Sainte-Clotilde : 1, place de la Liberté / 0262 28 10 17

• Centre municipal de La Source : 52 bis, rue du Ruisseau-des-Noirs / 0262 41 11 71

• Centre municipal de Vauban : 8, boulevard Vauban / 0262 98 32 10