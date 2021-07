La ville de Saint-Denis organise une opération nettoyage "Nétoy nout vil" du lundi 5 au jeudi 8 juillet 2021. L'opération aura lieu dans les différents quartiers de la ville et est ouverte à tous.tes les Dionysiennes et Dionysiens. Retrouvez ci-dessous le planning des opérations de nettoyage. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La ville de Saint-Denis se mobilise pour la santé des riverains. Face à la propagation de l’épidémie de dengue et à l’augmentation des formes sévères, la collectivité intensifie la lutte menée contre les gîtes larvaires.



Durant 4 jours, une soixantaine d’agents parcourent le territoire pour un nettoyage XXL des quartiers les plus touchés. Les riverains des quartiers suivants sont invités à vider leur jardin des déchets verts et encombrants, susceptibles de devenir gîtes larvaires :



- Stop dengue : jour 1 -

• Stop Dengue - La Bretagne :



- Cité Bois Rouge

- Montauban

- Dufour Les Bas

- Maraichers

Sortez vos déchets verts et encombrants le 4 juillet 2021. Pour aider nos équipes : rendez-vous le 5 juillet, à 9 h, à la salle polyvalente de La Bretagne

• Stop Dengue - Domenjod :



- Îlet Quinquina

- Hauts de Domenjod

Sortez vos déchets verts et encombrants le 4 juillet 2021. Pour aider nos équipes : rendez-vous le 5 juillet, à 9 h, à la salle polyvalente de La Bretagne

• Stop Dengue - Moufia :



- La Rocade

- Les Flibustiers

- Moufia Les Hauts

- Cité Roland Garros

Sortez vos déchets verts et encombrants le 4 juillet 2021. Pour aider nos équipes : rendez-vous le 5 juillet, à 9 h, à la salle polyvalente des Églantines

• Stop Dengue - Primat :

- Rue des Lastrons

- Place de l’Église

- Rue des Ravenales

- Rue Lavendières

Sortez vos déchets verts et encombrants le 4 juillet 2021. Pour aider nos équipes : rendez-vous le 5 juillet, à 9 h, à la salle polyvalente des Églantines



- Stop dengue : jour 2 -

• Stop Dengue - Le Chaudron :



- Alentours de l’Église du Chaudron

- Rue Jean de Villèle

- Rue Georges Pompidou

- Rue Ernest Cotterêt

- Rue Louis Ozoux

- Rue Roger Payet

- Rue de la Gare

- Rue Eudoxie Nonge

- Cité Cowboy

- Allée René Bazin

- Rue François de Mahy

Sortez vos déchets verts et encombrants le 5 juillet 2021. Pour aider nos équipes : rendez-vous le 6 juillet, à 9 h, à l’aire de pique-nique des Tamarins

• Stop Dengue - Sainte-Clotilde :



- Ravine Bancoul (Tamarins, Marjolaine)

- Rue des Alamandas

- Rue Jamalacs

- Ruelle Pitel

- Quartier Richefeu (Rue Lory les Bas)

- Rue Lacroix

- Rue des Goyaves

Sortez vos déchets verts et encombrants le 5 juillet 2021. Pour aider nos équipes : rendez-vous le 6 juillet, à 9 h, à l’aire de pique-nique des Tamarins

• Stop Dengue - Le Butor :



- Patates à Durand (Rue Mérencienne)

- Ruelle Magnan

Sortez vos déchets verts et encombrants le 5 juillet 2021. Pour aider nos équipes : rendez-vous le 6 juillet, à 9 h, à l’aire de pique-nique des Tamarins

- Stop dengue : jour 3 -

• Stop Dengue - Marcadet :

- Ruelle Pavée

- Trois coteaux

- Ruelles des Anges

- Ruelle Turpin

- Rue Saint-Jacques

- Rue Roland Garros

- Résidence Le Chambly

- Ruelle Magnan

- Rue Sainte-Marie

Sortez vos déchets verts et encombrants le 6 juillet 2021. Pour aider nos équipes : rendez-vous le 7 juillet, à 9 h, au centre municipal de Vauban

• Stop Dengue - Vauban :

- Rue Bouvet

- Résidences du Vauban

- Allée Benoite Boulard

- Rue du Bois de Nèfles

- Rue de la Lorraine

- Rue Monthyon

- Ruelle Samat

- Rue Jacob

Sortez vos déchets verts et encombrants le 6 juillet 2021. Pour aider nos équipes : rendez-vous le 7 juillet, à 9 h, au centre municipal de Vauban

• Stop Dengue - Camélias :



- Château Morange

- Boulevard de la Trinité

- Rue Monseigneur Mondon

- Allée des Sagoutiers

- Allée Gustave Flaubert

- Rue François Coppée

- Terrain Jules Ferry

Sortez vos déchets verts et encombrants le 6 juillet 2021. Pour aider nos équipes : rendez-vous le 7 juillet, à 9 h, au centre municipal de Vauban

• Stop Dengue - La Source :



- Allée des Girasols (Bagatelle)

- Avenue Hubert de Lisle

- Place Ambroise Vollard

- Boulevard de la Source

- Rue Saint-Philippe

- Rue Leblond

- Rue Bertin

- Ravine Kha-Kha

Sortez vos déchets verts et encombrants le 6 juillet 2021. Pour aider nos équipes : rendez-vous le 7 juillet, à 9 h, au centre municipal de Vauban

- Stop dengue : jour 4 -