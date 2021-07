Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La ville de Saint-Denis organise quatre jours de grand nettoyage, depuis le 5 juillet et jusqu'au 8 juillet 2021, pour lutter contre la propagation de l'épidémie de dengue et à l'augmentation des formes sévères. Ce lundi, les 60 agents mobilisés ont collecté 140 tonnes d'encombrants et de déchets ménagers. 25 tonnes de déchets verts et 160 tonnes d'électroménager ont également été récolté. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse de la ville de Saint-Denis. (Photo : rb/www.ipreunion.com)

