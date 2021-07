Publié il y a 6 minutes / Actualisé il y a 10 heures

La ville de Saint-Denis vous informe du retour du tournoi international de badminton. A l'occasion de cette sixième édition, 158 joueurs et joueuses internationaux.les s'affronteront au cours de 321 matchs sur les huit terrains du complexe sportif de Champ Fleuri. L'accès est libre et gratuit dans le respect des mesures sanitaires. Plus d'informations dans le communiqué de la ville de Saint-Denis que nous publions ci-dessous. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

