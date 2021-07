28 jeunes de Saint-Denis ont pu bénéficier du "Pass'Animation", une première à La Réunion. Développé par la ville et financé par Pôle-emploi, ce dispositif permet à tous jeunes déjà engagés dans une association de bénéficier d'une formation rémunérée, avec à la clé le diplôme du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateurs (BAFA). Ils ont entamé ce lundi 5 juillet 2021 la première phase de leur formation, la partie théorique.

La première promotion de 25 jeunes qui ont entre 18 et 25 ans a débuté ce lundi 5 juillet et se terminera ce vendredi 9 juillet. Cette première phase de formation théorique leur permet d'apprendre les bases du métier d'animateur, mais aussi de faire des mises en situation. "Pour ce début de semaine, nous avons fait énormément de mise en situation. Certains doivent se mettre en posture d'animateur et c'est à nous d'inventer et d'animer des jeux par exemple. Nous faisons également des retours sur expérience après chaque activité, c'est important pour pouvoir se remettre en question", illustrent Amélie et Sophie, deux futures diplomées.

La deuxième phase du dispositif débutera ce lundi 12 juillet par un stage pratique d'une durée de trois semaines. "Sur cette période, les jeunes vont intégrer une structure et seront tout simplement en stage. Ils devront se mettre dans la peau d'un animateur et travailler auprès des enfants."

"Nous proposons aux jeunes de passer leur BAFA gratuitement en échange qu'ils donnent 100 heures de leur temps pour une association de leur choix. Nous avons créé ce dispositif pour favoriser l'insertion sociale des jeunes dans le monde professionnel", explique Ericka Bareigts, la maire de la ville. La continuité de ce dispositif est de créer des possibilités d'embauche afin de favoriser l'emploi.

- "Une véritable opportunité pour leur avenir professionnel" -

Les jeunes ont été sélectionné au sein même de leur association, qu'elle soit sportive, culturelle, populaire, éducative. Les critères principaux : la motivation et la volonté. "Ils sont sélectionnés en fonction de la motivation, mais aussi en fonction de l'ancrage qu'il ont dans leur tissu associatif de leur quartier, c'est une véritable opportunité pour leur avenir professionnel", affirme Ericka Bareigts.

Pour les jeunes, cette formation est une véritable opportunité pour leur avenir professionnel. "C'est une expérience très enrichissante, et surtout une grande opportunité. La formation BAFA coûte cher normalement. De plus cela me conforte dans l'idée de travailler avec les enfants plus tard", raconte avec fierté Zabibou Moussa, la première personne à s'être inscrite.

jb/www.ipreunion.com / [email protected]