C'est un petit événement pour les Dionysiennes et Dionysiens en quête de divertissements : une grande roue fait son apparition au Coeur vert familial. Encore en cours d'installation, elle sera inaugurée ce samedi 10 juillet 2021 pour le plaisir des petits et grands enfants. (Photo ville de Saint-Denis)

L'ouverture officielle de la grande roue n'est prévue que ce samedi, mais déjà, une dizaine de techniciens s'affaire pour installer le socle de l'attraction. Seront ensuite fixés les grands mâts blancs de l'édifice. La grande roue du Cœur vert familial va rester à Saint-Denis pendant six mois environ. Regardez :

"C'est une première à Saint-Denis et pour l'île de La Réunion de manière globale. La grande roue va rester jusqu'au 31 décembre sur notre territoire" explique Daniel Mondissa, directeur de l'économie à Saint-Denis.

Pour l'accueil du public, "ce sera jusqu'à 20h, heure de la fermeture du parc. En termes de règles sanitaires, c'est la société Réunion attraction qui va prendre toutes les dispositions qui s'imposent" ajoute-t-il. Ecoutez :

"Cette roue fait un peu plus de 40 mètres de hauteur, on peut accueillir jusqu'à 200 personnes et ça fait plus de 400 mètres carrés" explique Jérôme Abelard, propriétaire de la grande roue. Celle-ci pourrait changer de ville après le mois de décembre, "on ne sait pas encore, on attend des accords" précise-t-il.

Être à Saint-Denis, c'est un honneur pour le forain, "je suis Dionysien aussi donc ça allait de soi, la ville nous a bien accueillis, c'était le site idéal pour pouvoir l'installer". L'occasion aussi de "rebondir après la crise sanitaire" : "ça fait plus d'un an et demi qu'on ne travaille pas, le public réunionnais va être très friand de la grande roue !" Ecoutez :

