Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 7 heures

Après deux semaines de travaux dans la rue Jean-Chatel, les opérations de sécurisation de l'immeuble vétuste menaçant de s'effondrer continuent. Celui-ci, qui appartient à un particulier aux numéro 62 à 68, est toujours relativement délabré. Plusieurs phases vont se succéder pour sécuriser et éviter là tout prix l'effondrement de l'édifice. La phase 2 des travaux a été lancée, incluant la dépose des éléments métalliques de la toiture et la gestion de la circulation piétonne et routière. (Photos rb/www.ipreunion.com)

