La ville de Saint-Denis vous informe que le réseau de lecture publique revoit ses horaires à partir du 16 juillet 2021. La médiathèque François Mitterrand, les bibliothèques du Chaudron, du Bas de la rivière, de la Bretagne et de la Montagne changeront donc d'horaires. Plus d'informations dans le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- Médiathèque François Mitterrand -

Horaires :

• Mardi - Mercredi : de 9h à 18h

• Jeudi : de 13h à 18h

• Vendredi : de 9h à 21h

• Samedi : de 10h30 à 18h

• Dimanche : de 14h à 17h

Fermé le lundi

Pour tous renseignements : 02 62 94 28 88

Rejoignez la page Facebook de la médiathèque François Mitterrand

- Bibliothèque du Chaudron -

Horaires :

• Lundi et Mercredi : de 8h à 16h

• Mardi et jeudi : de 8h à 12h

• Vendredi : de 8h à 11h

Fermé les samedis et dimanches

Tél. : 0262 28 05 50

- Bibliothèque du Bas de la Rivière -

Horaires :

• Lundi au jeudi : de 8h à 16h

• Vendredi : de 8h à 11h

Fermé les samedis et dimanches

Tél. : 0262 94 33 99

- Bibliothèque de la Bretagne -

Horaires :

• Mardi : de 13h à 18h

• Mercredi : de 8h à 12h - 13h à 17h

• Jeudi : de 13h à 17h

• Vendredi : de 10h à 12h - 13h à 18h

• Samedi : de 9h à 12h - 13h à 16h

Fermé les dimanches et lundis

Tél. : 0262 52 69 21

- Bibliothèque de la Montagne -

Horaires :

• Mardi - jeudi - vendredi : de 10h à 17h

• Mercredi : de 8h à 17h

• Samedi : de 10h à 15h

Fermé les dimanches et lundis

Tél. : 0262 23 71 23