Une grande roue fait son apparition au Coeur vert familial de Saint-Denis ce samedi 10 juillet 2021. Depuis jeudi déjà, une dizaine de techniciens s'est affairée pour installer le socle de l'attraction, afin que tout soit prêt pour ce samedi. L'ouverture officielle aura lieu à 17h30 pour le public mais nos journalistes ont la chance d'assister à l'inauguration de l'attraction dès 16h. Imaz Press est sur place en direct (Photos as/www.ipreunion.com)

Les Dionysiens pourront profiter de cette grande roue jusqu'à 20 heures, heure où le parc ferme ses portes. La roue fait un peu plus de 40 mètres de hauteur, et peut accueillir jusqu'à 200 personnes. Elle doit rester six mois sur le chef-lieu, et pourrait changer de ville après le mois de décembre.

