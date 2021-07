Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 8 heures

Les finances de Saint-Denis vont très bien estime la maire Ericka Bareigts, qui se félicite de pouvoir réinjecter dans le budget 2021 10 millions d'euros supplémentaires "en investissement et en fonctionnement". Objectif : consolider la dynamique associative déjà en place et pour laquelle 34 millions d'euros de subvention sont injectés en tout, mais aussi lancer et concrétiser de multiples projets qui touchent à l'hyper-proximité, la culture, le sport, l'éducation, le handicap ou encore le développement durable. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

