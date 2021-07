Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La Cité des Arts et le château Morange lancent un appel à projets pour des résidences de création artistique pour le second semestre de l'année 2021. Cet appel à projet est destiné aux artistes et équipes artistiques implantés à La Réunion ou développant un projet en lien direct avec La Réunion. Les artistes ont jusqu'au 30 juillet pour transmettre leur dossier de candidature. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

