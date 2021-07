La grande roue installé au parc de la Trinité à Saint-Denis depuis le samedi 10 juillet peut accueillir 200 personnes dans 24 nacelles. La ville est partenaire d'une convention spéciale pour l'occupation du domaine public, et a ainsi tenu à accompagner cette initiative pour renforcer le dynamisme du territoire. Plus d'informations dans le communiqué de la ville de Saint-Denis que nous publions ci-dessous. (Photo d'illustration as/www.ipreunion.com)

- Une première à La Réunion ! -

Avec sa Grande Roue, la ville de Saint-Denis vous fait prendre de la hauteur ! Du haut de ses 40 mètres, elle vous permettra de vivre une expérience unique et spectaculaire et d’observer les quartiers du chef-lieu de la Source à Sainte-Clotilde en passant par la façade maritime.







L’attraction jamais vue à La Réunion, surplombe le parc de la Trinité depuis le 10 juillet 2021. D’une capacité totale de 200 personnes répartie dans 24 nacelles, la structure d’une envergure exceptionnelle a déjà séduit des centaine de milliers d’amateurs de Suisse et d’Italie.

Partenaire d’une convention spéciale pour l’occupation du domaine public, la ville de Saint-Denis a tenu à accompagner cette initiative contribuant à renforcer le dynamisme du territoire. Aux côtés de la société Attractions Réunion, propriétaire de l’édifice, la Collectivité propose une expérience inédite au Cœur vert familial, important lieu de vie de la ville.



Inscrite dans une démarche en faveur de l’aménagement du cadre de vie, la municipalité innove afin de proposer un large panel d’animations au cœur des quartiers et au plus près des Dionysiens. En plus des événements culturels réguliers qui rythment la vie des Dionysiennes et Dionysiens, la Grande roue leur offrira un panorama unique sur les horizons de la plus grande ville des outre-mer.



- La grande roue en chiffres -

- 24 nacelles

- 200 places

- Un structure de 44 mètres de haut

- Des nacelles culminant à 40 mètres

La Grande roue de Saint-Denis est accessible tous les jours de 14h à 20h. Les tarifs pratiqués par la société Attractions Réunion sont de 8 euros pour les adultes et 5 euros pour les enfants de 5 à 12 ans.