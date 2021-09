Publié le Lundi 20 Septembre à 07H35 / Actualisé le Lundi 20 Septembre à 08H23

La maire de Saint-Denis remercie "tous les Dionysiens et Dionysiennes qui ont prêté main forte aux 130 agents communaux pour vider cours et jardins de tous les déchets et dépôts sauvages, potentiels gîtes larvaires" dans le cadre du World clean up day 2021. La commune ajoute : "ensemble, gardons notre belle ville la plus propre possible et agréable à vivre"

