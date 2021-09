Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 1 heures

La Ville de Saint-Denis lance son opération "Fanm i bouge dan kartié". Il s'agit de proposer aux Dionysiennes âgées de plus de 16 ans un panel d'activités sportives et culturelles dans les quartiers. Une participation de 10 euros par an est demandée. Au programme : yoga, activités de pleine nature (vélo, randonnée), fitness, zumba, tir à l'arc, golf, danse moderne, aquagym, découverte culturelle, visite de patrimoine. Les inscriptions ont commencé depuis ce lundi 20 septembre 2021 et se poursuivent jusqu'au vendredi 24 septembre dans les quartiers. Il sera aussi possible de s'inscrire tout au long de l'année auprès de la Direction des sports de la Ville.

