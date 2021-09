Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire, la mairie de Saint-Denis a décidé d'utiliser les surplus alimentaires des restaurants sccolaires pour préparer de nouveaux repas à destination des plus démunis. "Une opération solidaire et fraternelle qui permet en plus de faire faire des économies" note la mairie dionysienne dans un reportage réalisé par Dionycité (Photo d'illustration www.ipreunion.com)

