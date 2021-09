Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

A l'occasion de la journée nationale contre le gaspillage alimentaire, la ville de Saint-Denis met en avant les différentes actions en place sur le territoire : les surplus alimentaires des écoles sont par exemple désormais utilisés pour préparer de nouveaux repas à destination des plus démunis. "Une opération solidaire et fraternelle qui permet en plus de faire faire des économies !" souligne la commune (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

