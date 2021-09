Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

La 67ème édition du Relais Pédestre de la ville de Saint-Denis se tiendra le dimanche 10 octobre 2021 de 8 heures à midi. Le Relais Pédestre de la Ville de Saint-Denis, ce sont cinq courses en relais ouvertes aux licenciés mais également aux amateurs et au personnes porteuses de handicap. Les équipes seront composées de 10 relayeurs (+ un remplaçant) dont le premier et dernier coureurs devront être déguisés. Les équipes peuvent être masculines, féminines ou mixtes (Parité de 5 hommes et 5 femmes). Pour les Séniors (3ème Jeunesse) les équipes seront composées de 2 coureurs.

