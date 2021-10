Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce jeudi 7 octobre 2021, la mairie de Saint-Denis, la police nationale, la police municipale, la préfecture, le parquet de Saint-Denis et de nombreux représentants d'associations se sont réunis pour faire le point sur les stratégies déployées dans le cadre du comité local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). Ce partenariat a été crée il y a désormais un an et demi. "Nous constatons que les chiffre de la délinquance sont en baisse, et qu'ils sont parmi les plus bas de France" annonce Ericka Bareigts, maire de la commune (Photo rb/www.ipreunion.com)

Ce jeudi 7 octobre 2021, la mairie de Saint-Denis, la police nationale, la police municipale, la préfecture, le parquet de Saint-Denis et de nombreux représentants d'associations se sont réunis pour faire le point sur les stratégies déployées dans le cadre du comité local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). Ce partenariat a été crée il y a désormais un an et demi. "Nous constatons que les chiffre de la délinquance sont en baisse, et qu'ils sont parmi les plus bas de France" annonce Ericka Bareigts, maire de la commune (Photo rb/www.ipreunion.com)