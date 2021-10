La CGSS de la Réunion, la ville de Saint-Denis et le CCAS ont signé ce vendredi 8 octobre 2021 une nouvelle convention de partenariat. "Cette convention a pour objet de formaliser un cadre permanent d'intervention et de permettre la mise en place d'actions concertées entre les partenaires afin d'optimiser et de rendre plus efficaces les interventions, dans le respect des compétences et des missions respectives" détaille la mairie. Quatre axes d'actions ont été décidés : garantir l'accès aux droits et aux soins des populations fragiles, informer et sensibiliser sur les offres de service de la sécurité sociale et à son actualité, déployer auprès du personnel des partenaires les dispositifs de la sécurité sociale destinés aux employeurs, et faire dialoguer sécurité sociale et société. Nous publions le communiqué de la ville ci-dessous (Photo ville de Saint-Denis)

Pour Nicole Éthève, Présidente du Conseil d’administration de la CGSS : " La CGSS Réunion tient à agir en complémentarité et en harmonie avec les services de la Ville de Saint Denis et de ceux du CCAS afin d’offrir une réponse adaptée au public dionysien. Une attention particulière est apportée aux personnes en situation de précarité pour que notre organisme agisse tel un réel rempart pour la protection des individus et des familles lorsque des crises telles que celle que nous traversons surviennent. "

Pour Ericka Bareigts, maire de la ville de Saint-Denis et Présidente du CCAS : " La santé et la protection des Dionysiens font partie de nos priorités. Nous sommes heureux de pouvoir unir nos forces, nos expertises et nos savoir-faire avec la CGSS Réunion pour relever le défi de l’accès aux soins pour tous, usagers, personnel de mairie ou du CCAS. Chacun doit pouvoir facilement comprendre quels sont ses droits, les démarches à entreprendre afin de les faire valoir, se doter des bons outils et être mis en contact avec des personnels formés. "

Cette convention a pour objet de formaliser un cadre permanent d’intervention et de permettre la mise en place d’actions concertées entre les partenaires afin d’optimiser et de rendre plus efficaces les interventions, dans le respect des compétences et des missions respectives. Il s’agit ainsi de favoriser et de renforcer les interventions conjointes des cosignataires en faveur du public dionysien et du personnel de la Ville et du CCAS.

Le partage des connaissances, savoir-faire, expériences a pour objectif de faciliter l’accès aux droits, simplifier les démarches administratives ou améliorer le service offert à la population.

La santé et la protection sociale participent fortement à l’intégration et à la cohésion sociale, en particulier pour les populations les plus vulnérables. Garantir les droits à la protection sociale et l’accès aux soins constitue un enjeu majeur dans une société où les inégalités socio-économiques sont importantes et le risque de délitement de la cohésion sociale et de repli sur soi également.

La Ville de Saint-Denis, soucieuse de l’état de santé et de la protection sociale des Dionysiens, entend participer à l’information et à la sensibilisation sur la garantie des droits à la protection sociale et à l’accès aux soins, en ciblant prioritairement les populations les plus fragiles.

Ce nouveau partenariat se déclinera, à travers diverses actions, selon 4 axes :

Axe 1 : garantir l’accès aux droits et aux soins des populations fragiles

Répondre aux besoins des usagers en matière d’accompagnement, d’information et de simplification des dispositifs, et ainsi éviter le non recours aux droits.

Axe 2 : informer/ sensibiliser sur les offres de service de la sécurité sociale et à son actualité

Faciliter les démarches des usagers par le biais de l’utilisation des offres de services et par la transmission de la bonne information et du bon interlocuteur. Inciter les publics à se renseigner sur les dispositifs existants.

Axe 3 : déployer auprès du personnel des partenaires les dispositifs de la sécurité sociale destinés aux employeurs

Informer et sensibiliser le partenaire en partageant notre expertise.

Axe 4 : communication : faire dialoguer sécurité sociale et société

Echanger des informations afin de favoriser le dialogue et la collaboration avec les acteurs partenaires. Ces actions feront l’objet de prochaines communications.