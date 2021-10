"La Ville de Saint-Denis lance un dispositif inédit qui n'existe pas à la Réunion : le Budget participatif" indique la mairie dionysienne dans un communiqué publié ce lundi 11 octobre 2021. Doté de 1,5 million d'euros pour commencer cette année, "cet outil de démocratie participative est un moyen concret de donner à chaque Dionysien le pouvoir d'agir pour sa ville ou son quartier. Il permet aux concitoyens de proposer des projets ayant vocation à transformer leur environnement. Il leur offre également l'opportunité de voter pour choisir parmi les projets déposés ceux qui vont être réalisés" ajoute la mairie dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo mairie de Saint-Denis)

"Guidée par ses valeurs d’hyper-proximité, engagée dans la démocratie partagée, la municipalité innove et franchit un nouveau pas vers une implication accrue des citoyens dans la vie de la Cité. Il s’agit d’inciter tous les Dionysiens à devenir acteurs de l’évolution de leur ville en proposant des projets d’investissement. Le vote autour de ce budget participatif est lui aussi étendu à l’ensemble des citoyens.

Pour mettre en oeuvre ce nouveau dispositif, la commune a étudié les dispositifs mis en place sur des villes comme Grenoble ou Paris. Elle a également mis en place une plateforme

numérique dédiée pour héberger les projets déposés en ligne et permettre le vote des participants.

Pour Jean-François Hoareau, Adjoint délégué aux travaux et budgets participatifs : " Quand on vit dans une ville, il est important de participer à sa construction. Le budget participatif permet de donner du pouvoir aux citoyens pour les amener à construire ensemble cette ville où il fait bon vivre. " Pour Brigitte Adame, Adjointe déléguée à la Coordination des comités d’action

citoyenne : " Avec les projets du Street work out à Champ-Fleuri ou l’Académie des Camélias, nous avons bien compris que les Dionysiens sont force de propositions.

Les projets sont innovants et permettent de faire évoluer la vie des quartiers. Avec la Maire, nous souhaitons aller plus loin dans l’hyper-proximité. Budget participatif et comités d’action citoyenne sont deux outils complémentaires. Le premier permet à tout Dionysien de se faire entendre et de participer à la dynamique de la ville, proposer des projets d’investissement sur tout Saint Denis. Les 44 CAC permettent surtout la réalisation des projets sur le cadre de vie, la culture ou la solidarité dans chaque micro-quartier entre habitants, voisins et usagers. "

- Budget participatif, modne d'emploi -

• Quel type de projets peuvent être proposés ?

Les projets doivent présenter un intérêt général évident et se situer sur le domaine communal. Il peut s’agir d’aménagement des parcs et jardins de la ville, du réaménagement d’une cour d’école ou de la transformation d’une salle polyvalente, par exemple. Les travaux doivent pouvoir être réalisés en un an dans une enveloppe budgétaire maximale de 80 000 euros. Les projets de plus petite taille (à moins de 5000 euros notamment) et de fonctionnement, relèvent plutôt des comités d’action citoyenne, un autre outil de démocratie participative initié par la Ville il y a moins d’un an. Pour les projets qui n’entreraient pas dans ces budgets, la municipalité se garde la possibilité de les reprendre à son compte selon leur pertinence.

• Quelles sont les grandes étapes du budget participatif ?

La première phase du budget participatif de la ville de Saint-Denis débute le 11 octobre. Les Dionysiens ont jusqu’au 31 octobre pour proposer des projets d’aménagement et d’investissement pour les quartiers. C’est une enveloppe globale d’un million et demi d’euros qui sera destinée à inancer les projets citoyens, dont le montant peut être compris entre 10 000 euros et 80 000 euros par projet.

Après une deuxième phase d’échange avec les porteurs de projets du 1er novembre au 5 décembre, les Dionysiens seront invités à voter pour les projets qu’ils souhaitent voir réaliser sur la

commune, entre le 5 et le 15 décembre, dernière phase du Budget Participatif 2021. Les projets seront ensuite validés lors du premier conseil municipal 2022.



• Qui peut m’aider à déposer mon projet ?

Les citoyens intéressés pour proposer de tels projets peuvent se rapprocher des antennes de proximité, mises en place dans les mairies annexes, ou contacter directement les services de la mairie : budgetparticipatif@saintdenis.re. Tous les citoyens sont légitimes pour proposer un projet qui permette d’améliorer la vie du quartier et de ses voisins !

• Une fois mon projet déposé, que se passe-t-il ?

Les projets seront examinés par les équipes municipales, qui vont en vérifier la faisabilité et la cohérence avec le projet de la Ville. Un projet prévoyant de raser une forêt communale, ne serait par exemple pas admis. La phase du 1er au 30 novembre permet aux Services de la Ville de dialoguer avec les porteurs de projet, afin d’évaluer notamment si certains projets peuvent être regroupés. Du 5 au 15 décembre, les projets sont soumis au vote de l’ensemble des Dionysiens, ils seront validés par décision du 1er conseil Municipal 2022, avant d’entrer dans leur phase de réalisation.

Pour en savoir plus sur les critères d’éligibilité des projets et déposer son projet sur la plateforme numérique dédiée, une seule adresse : www.saintdenis.re/