Le Barachois poursuit sa transformation à Saint-Denis. Ce mercredi 13 octobre 2021, la maire Ericka Bareigts et les élus dionysiens vont assister au premier coup de grue de la démolition de l'ancienne bibliothèque nationale de prêt. Elle sera remplacée par une micro-forêt urbaine. Le démontage du bâtiment sera suivi d'un recyclage des matériaux, dans une démarche d'économie circulaire. Suivez notre live

Nous journalistes sont sur place. Suivez leur direct :

La mairie de Saint-Denis a racheté en 2014 l'ancienne bibliothèque de prêt qui appartenait au Conseil général. Cette démolition entre dans le cadre de la réfection du Barachois et l'aménagement des longères, rappelle la ville de Saint-Denis. La micro-forêt urbaine qui va remplacer l'ancienne bibliothèque sera constituée d'espèces adaptées au bord de mer.

Sont présents Ericka Bareigts, maire de la ville de Saint-Denis, Jacques Lowinski, adjoint délégué à l'aménagement et à l'urbanisme, Jean-Yves Euphrosine, directeur superstructures et bâti, Claudine Pounoussamy, directrice générale adjointe ville durable, Patrick Sambassouredy, directeur général adjoint hyperproximité et services techniques. Ils assistent en direct au premier coup de grue de la démolition de l'ancienne bibliothèque nationale.

Les travaux de démontage s'accompagneront d'un travail de recyclage des éléments : métal, cuivre, beton, qui seront tous réemployés dans une démarche d'économie circulaire.

