La ville de Saint-Denis lance un appel à projet pour l'organisation de son "marché de Noël". Retrouvez ci-dessous toutes les modalités pour présenter votre candidature. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- du 6 au 23 décembre

- dans une démarche de développement durable, priorisée à tous les niveaux en mettant en avant " le consommer autrement en achetant local et de manière plus responsable ".

- une animation qualitative, esthétique et originale

- une scénographie végétale intégrant plusieurs ambiances

- sur le site du Cœur Vert Familial



DÉLAI DE PRÉSENTATION DES CANDIDATURES

La date limite de réception des candidatures est le lundi 25 octobre 2021 à 16h00 (heures locales)



CRITÈRES DE SÉLECTION DES OFFRES

- Coût global du projet

- La pertinence du projet et respect de la thématique.

- La qualité environnementale du projet

- La logistique et la qualité du matériel apporté



OBTENTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature est remis gratuitement à chaque candidat et il est disponible à l’adresse suivante :

COMMUNE DE SAINT-DENIS - Direction Générale Adjointe Ville Ambitieuse (Direction de l’Economie) - Hôtel De ville de Saint-Denis

2 Rue de Paris - 97 717 SAINT DENIS CEDEX



MODALITÉS DE RÉPONSE

Les dossiers complets doivent être remis en 1 exemplaire au format " papier " à l’adresse indiquée ci-dessus.



Tout dossier doit être déposé complet pour être instruit dans le cadre de cette candidature.