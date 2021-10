Publié il y a 5 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Ce mercredi 27 octobre 2021, dans le cadre du mois de la solidarité et de la fraternité, la Ville et la Croix-Rouge française la Réunion ont signé une convention afin de lutter contre la précarité et favoriser l'accès au droit dans les écarts. Au Brûlé, les familles dans le besoin pourront ainsi bénéficier, deux fois par mois, d'une distribution de colis alimentaire ainsi que d'une vente de vêtements à moindre coût (Photo Saint-Denis)

Ce mercredi 27 octobre 2021, dans le cadre du mois de la solidarité et de la fraternité, la Ville et la Croix-Rouge française la Réunion ont signé une convention afin de lutter contre la précarité et favoriser l'accès au droit dans les écarts. Au Brûlé, les familles dans le besoin pourront ainsi bénéficier, deux fois par mois, d'une distribution de colis alimentaire ainsi que d'une vente de vêtements à moindre coût (Photo Saint-Denis)