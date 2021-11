"Vous habitez dans les hauts ? Le sport se déplace chez vous pour proposer gratuitement à vos enfants une panoplie d'activités sportives. Et ça commence ce mercredi 3 novembre 2021 à Bellevue, Saint-François, Moufia et La Montagne de 9h30 à 11h30" informe la mairie de Saint-Denis en annonçant le lancement de l'opération Haut'mnisport (Photo d'illustration : mairie de Saint-Denis)

Une fois par semaine (du mercredi 3 novembre au mercredi 8 décembre de 9h30 à 11h30), Haut’mnisport donc vient à la rencontre des marmailles de 8 à 11 ans dans les quartiers des hauts et écarts de Saint-Denis pour proposer à vos enfants une multitude d’activités sportives.

"Un éducateur sportif diplômé d’État (BPJEPS) sera le référent sport du quartier et fera le lien avec les associations sportives pour que les jeunes essaient des activités qui existent dans leur quartiers. Il sera accompagné de deux agents en services civiques" précise la mairie dionysienne.

L'entrée gratuite sur inscription

Le programme des rencontres

- mercredi 3 novembre de 9h30 à 11h30

. Plateau Noir - Terrain Synthétique du Moufia

. Plateau Philippe Vinson à la Montagne

. Plateau Noir de Saint-François

. Plateau Noir de Bellevue

- mercredi 10 novembre 2021de 9h30 à 11h30

. Plateau de La Leproserie à Saint-Bernard

. Plateau Noir du Brûlé

. Plateau Noir de Bois de Nèfles

. Plateau Noir - Mairie Annexe de la Bretagne

- mercredi 17 novembre de 9h30 à 11h30

. Plateau Noir - Terrain Synthétique du Moufia

. Plateau Noir de Saint-François

. Plateau Philippe Vinson à la Montagne

. Plateau Noir de Bellevue

- mercredi 20 novembre de 9h30 à 11h30

. Terrain de Football de la Grande Chaloupe

- mercredi 24 novembre de 9h30 à 11h30

. Plateau de La Leproserie à Saint-Bernard

. Plateau Noir du Brûlé

. Plateau Noir de Bois de Nèfles

. Plateau Noir - Mairie Annexe de la Bretagne

- mercredi 1 décembre de 9h30 à 11h30

. Plateau Philippe Vinson à la Montagne

. Plateau Noir de Saint-François

. Plateau Noir - Terrain Synthétique du Moufia

. Plateau Noir de Bellevue

- mercredi 4 décembre de 9h30 à 11h30

. Terrain de Football de la Grande Chaloupe

- mercredi 8 décembre de 9h30 à 11h30

. Plateau de La Leproserie à Saint-Bernard

. Plateau Noir du Brûlé

. Plateau Noir de Bois de Nèfles

. Plateau Noir - Mairie Annexe de la Bretagne

Inscription pour chaque quartier

Bretagne et Bellevue : Vincent au 0692 50 45 15

Moufia et Bois de Nèfles : Sami au 0692 19 28 86

Saint-François et Brûlé : Frederic au 0692 27 85 47

Montagne et Saint-Bernard : Vincent au 0692 80 43 43

Grande Chaloupe : Vincent au 0692 84 14 19