Du vendredi 12 novembre au dimanche 14 novembre 2021, l'Association du monde de l'animation et des jeux vidéos de La Réunion (AMAJEVIR) organise le premier Salon du Run Games Week au Parc des Expos de Saint-Denis. Trois jours dédiés jeu vidéo et à l'e-sport, pratiqué par environ 80.000 Réunionnais (Photo d'illustration AFP)

"Nous souhaitons nous imposer comme une vitrine de l’industrie du Jeu Vidéo, du Esport et des innovations technologiques de la filière : Game Coding Development, Animation 2 D, 3 D, Effets Spéciaux, Intelligence Artificielle, Programmation numérique, etc. Les Jeux Vidéos et l’univers Esportif, et toutes ses composantes, sont des secteurs en plein essor aux multiples facettes" expliquent les organisateurs, qui souhaitent devenir le plus gros salon de l'Océan Indien.

"Nous avons une île dynamique avec la Région Réunion et Nexa qui mènent une politique forte d'un soutien financier à la création et au développement du jeu vidéo à destination des professionnels ; la Ville de Saint Denis et la Cinor, avec la Technopole, qui est le 1er territoire créateur de Jeux Vidéo indépendants à La Réunion et le 12ème de France ; enfin, tout le département de La Réunion a l'agrément de la French Tech, qui compte plusieurs centaines d’entreprises dans la filière du Jeu Vidéo, de l’audiovisuel, du cinéma, de l’animation, du numérique, de l’innovation, etc" détaillent les organisateurs, qui assurent qu'environ 300.000 Réunionnais jouent régulièrement aux jeux vidéos. "C’est la première pratique culturelle de notre île" soulignent-ils.

Des conférences professionnelles, des stands, et des tournois de jeux vidéos rythmeront le festival.

Voici le programme des trois jours :