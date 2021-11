Publié il y a 19 minutes / Actualisé le Vendredi 12 Novembre à 11H56

À l'image de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, La Réunion est l'une des régions les plus fortement touchées par le diabète. En effet, l'île compte deux fois plus de cas de diabète qu'en métropole. À l'occasion de la journée mondiale de cette maladie, la ville de Saint-Denis met en place un village santé ce dimanche 14 novembre 2021 au Jardin de l'État. Au programme, marches sportives et sorties vélos, quiz et lots à gagner, pâtisseries lontan sans sucre ajouté, ateliers diététiques, dépistages et soins...L'événement sera encadré par des coachs en santé et des médecins. Nous partageons ici la publication Facebook de la ville. (Photo: rb / www.ipreunion.com)

À l'image de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, La Réunion est l'une des régions les plus fortement touchées par le diabète. En effet, l'île compte deux fois plus de cas de diabète qu'en métropole. À l'occasion de la journée mondiale de cette maladie, la ville de Saint-Denis met en place un village santé ce dimanche 14 novembre 2021 au Jardin de l'État. Au programme, marches sportives et sorties vélos, quiz et lots à gagner, pâtisseries lontan sans sucre ajouté, ateliers diététiques, dépistages et soins...L'événement sera encadré par des coachs en santé et des médecins. Nous partageons ici la publication Facebook de la ville. (Photo: rb / www.ipreunion.com)