Les lauréats 2021 du Grand Prix du Roman Métis et du Prix du Roman Métis des Lecteurs de la ville de Saint-Denis ont été dévoilés ce jeudi 18 novembre 2021 lors d'une conférence de presse à la médiathèque François-Mitterrand de Saint-Denis. Le jury du Grand Prix du Roman Métis a sacré Akli Tadjer pour D'amour et de guerre (Les Escales) ; le jury du Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis a désigné le roman d'Émilienne Malfatto Que sur toi se lamente le tigre (Elyzad). Le Grand Prix du Roman Métis et le Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis sont organisés par l'association La Réunion des Livres pour la ville de Saint-Denis et la DAC Réunion.

