Chaque mercredi de 9h30 à 11h30, Le " Haut'mnisport " débarque dans les quartiers des hauts et écarts de Saint-Denis pour proposer aux enfants de 8 à 11 ans une multitude d'activités sportives. Ce programme est encadré par un éducateur sportif diplômé d'État, référent sport du quartier, ainsi que par de jeunes en service civique. Nous publions ici les dates des prochaines rencontres. (Photo : Ville de Saint-Denis).

Les prochaines rencontres auront lieu aux dates suivantes:

- Mercredi 3 novembre 2021

De 9h30 à 11h30

. Plateau Noir - Terrain Synthétique du Moufia

. Plateau Philippe Vinson à la Montagne

. Plateau Noir de Saint-François

. Plateau Noir de Bellevue

- Mercredi 10 novembre 2021

De 9h30 à 11h30

. Plateau de La Leproserie à Saint-Bernard

. Plateau Noir du Brûlé

. Plateau Noir de Bois de Nèfles

. Plateau Noir - Mairie Annexe de la Bretagne

- Mercredi 17 novembre 2021

De 9h30 à 11h30

. Plateau Noir - Terrain Synthétique du Moufia

. Plateau Noir de Saint-François

. Plateau Philippe Vinson à la Montagne

. Plateau Noir de Bellevue

- Samedi 20 novembre 2021

De 9h30 à 11h30

. Terrain de Football de la Grande Chaloupe

- Mercredi 24 novembre 2021

De 9h30 à 11h30

. Plateau de La Leproserie à Saint-Bernard

. Plateau Noir du Brûlé

. Plateau Noir de Bois de Nèfles

. Plateau Noir - Mairie Annexe de la Bretagne

- Mercredi 1er décembre 2021

De 9h30 à 11h30

. Plateau Philippe Vinson à la Montagne

. Plateau Noir de Saint-François

. Plateau Noir - Terrain Synthétique du Moufia

. Plateau Noir de Bellevue

- Samedi 4 décembre 2021

De 9h30 à 11h30

. Terrain de Football de la Grande Chaloupe

- Mercredi 8 décembre 2021

De 9h30 à 11h30

. Plateau de La Leproserie à Saint-Bernard

. Plateau Noir du Brûlé

. Plateau Noir de Bois de Nèfles

. Plateau Noir - Mairie Annexe de la Bretagne

Inscription pour chaque quartier :

Bretagne et Bellevue : Vincent au 0692 50 45 15

Moufia et Bois de Nèfles : Sami au 0692 19 28 86

Saint-François et Brûlé : Frederic au 0692 27 85 47

Montagne et Saint-Bernard : Vincent au 0692 80 43 43

Grande Chaloupe : Vincent au 0692 84 14 19

Haut’mnisport

Du 3 novembre au 8 décembre 2021 de 9h30 à 11h30

Dans les quartiers des hauts et écarts de la Ville

Entrée gratuite sur inscription