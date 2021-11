La ville de Saint-Denis a procédé ce jeudi matin 25 novembre 2021à la pose de la première pierre du futur gymnase du Chaudron, qui sera situé à côté du stade. "Pour la première fois, le quartier va disposer d'une salle multisport qui permettra aux sports d'intérieur de se développer" souligne la commune de Saint-Denis. La salle accueillera le jour les scolaires et le soir les clubs et associations, tandis que les centres de loisirs pourront l'utiliser durant les vacances. La construction devrait s'achever en 2023 (Photo mairie de Saint-Denis)

Ce nouveau gymnase va permettre de renforcer la pratique sportive sur le quartier du Chaudron et va permettre à une nouvelle offre d’éclore. C’est un nouveau départ pour les sports collectifs, les arts martiaux, la danse et toutes les pratiques en intérieur" a souligné Stéphane Persé, élu délégué au sport à la mairie de Saint-Denis

La salle dispose d’un mur d’escalade, de vestiaires et d’un local d’arbitrage. Elle peut accueillir des sports collectifs, tels que le volley-ball, le basket, le handball ou le futsal, sports pour lesquels des associations sont intéressées par des créneaux.

La danse, les arts martiaux, la gymnastique et les autres sports d’intérieur pourront également y trouver leur place. L’équipement va permettre aux clubs de pratiquer dans le quartier et permettra à terme l’émergence de nouvelles pratiques. Cet équipement s’inscrit pleinement dans la politique volontariste de développement du sport à Saint-Denis. Facteur d’émancipation, le sport est un vecteur de bien-être et d’estime de soi, ainsi qu’un moyen de transmettre aux plus jeunes le goût de l’effort" commente la mairie de Sait-Denis.

Afin de tenir compte de l’évolution climatique et de participer à la transition énergétique en faisant baisser la consommation électrique de l’île, le bâtiment sera construit en suivant les normes Haute Qualité Environnementale. Des claustres en façade permettront de limiter l’ensoleillement, tandis que les vestiaires recevront de l’eau chaude produite grâce des chauffe-eau solaires.

