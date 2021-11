Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis, a inauguré ce samedi 27 novembre 21 2021 le centre LGBTQIA+, le premier de l'océan Indien. "Ce centre situé au 11 rue des Jaspes, à La Source, a pour but de devenir un lieu de convivialité sécurisé pour les personnes LGBTQIA+. Il sera aussi question de créer une réelle cohésion entre l'ensemble des associations oeuvrant pour ces communautés, en leur permettant de se regrouper au sein des locaux", indique la Ville dans un communiqué.

"Il arrive encore trop souvent à des jeunes lesbiennes, gays, bis, trans, queers, intersexes, asexuel.les ou a romantiques (LGBTOIA+) d'être rejetés par leurs familles et ou malmenés par leur entourage. La ville de Saint-Denis en partenariat avec l'association Orizon a décidé d'ouvrir un centre de ressources et d'accompagnement destiné aux personnes LGBTQIA+, à leur entourage et au grand public. Cet espace accueillera par ailleurs plusieurs associations telles que Re-Queer, Re-born ou encore SOS homophobie" a tenu à souligner la maire Ericka Bareigts.