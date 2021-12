Vendredi 3 décembre 2021, la ville de Saint-Denis a lancé le projet Vélocéan qui s'implante aujourd'hui sur le territoire. Pour rappel, il s'agit d'un système de de location à courte durée de vélos à assistance électrique en libre-service. Quatre premières stations de dix vélos chacune sont ouvertes au jardin de l'État, à l'angle des rues de Paris et Pasteur, sur le Barachois et sur la place Paul Vergès. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Depuis la mise en oeuvre du projet, la ville comptabilise 30 kilomètres de piste cyclable, et prévoit l'extension de ces pistes ainsi la connexion entre le téléphérique, le bus et le vélo. Avec ce projet, la ville de Saint-Denis souhaite améliorer le cadre de vie global, la préservation du climat et favorisation de l'activité physique, indique la commune.